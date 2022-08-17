Псковский Роспотребнадзор рассказал о результатах тестов на подвиды омикрона ниндзя и кентавр

12:19, 17 августа 2022, ПАИ

В Псковской области на сегодняшний день преобладает штамм коронавируса омикрон. По данным исследований образцов, взятых на прошлой неделе, в регионе нет штаммов ниндзя и кентавр, сообщила в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

«100% сублиния омикрона. Преобладающий омикрон, абсолютно», - сказала она.

По словам руководителя управления, запросы по образцам из региона отправляют в лаборатории еженедельно. «На этой неделе у нас сегодня ушла машина и в пятницу уйдет», - добавила Елена Припутенко.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за неделю заболеваемость новой коронавирусной инфекцией увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 49,6%.

Напомним, новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.