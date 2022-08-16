Почти на 50% выросла заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю

13:10, 16 августа 2022, ПАИ

На территории Псковской области за неделю заболеваемость новой коронавирусной инфекцией увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 49,6 % (на 201 случай) и составила 97,70 на 100 тыс. населения, 606 случаев (на 31-й неделе – 65,30 на 100 тыс. населения, 405 случаев). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

По клинической форме ОРВИ в регионе за неделю зарегистрировали 589 случаев, или 97,2 %, пневмонии – 17 случаев, или 2,7 %, отмечает ведомство.

Наибольшие показатели заболеваемости COVID-19 регистрируются среди детей: в возрастных группах до 1 года – 201,21 на 100 тыс. населения, от 1 года до 6 лет – 137,55; среди взрослых в возрастных группах 65 лет и старше – 140,90 на 100 тыс. населения, 50-64 лет– 105,52, 30-49 лет – 94,93.

По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости в возрастных группах 65 лет и старше (на 51 случай, или на 44,7 %), 50-64 лет (на 37 случаев, или на 35,9 %) 30-49 лет (на 73 случая, или на 76 %), среди детей до 18 лет (на 22 случая, или на 33,8 %).

В 11 муниципальных образованиях заболеваемость оказалась выше среднеобластного уровня: в Плюсском, Новоржевском, Пушкиногорском, Пыталовском, Порховском, Струго-Красненском, Опочецком, Печорском, Островском, Псковском районах, а также в Пскове.

Ранее сообщалось, что в Псковской области за минувший день не зарегистрировано ни одного летального случая от коронавируса.

Напомним, новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.