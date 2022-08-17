Победителей конкурса проектов благоустройства Гремячей горы наградят в начале сентября

13:02, 17 августа 2022, ПАИ

Победителей конкурса «Гремячая башня — сохранение через развитие» наградят в начале сентября. Об этом рассказала председатель общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Савицкая во время круглого стола в медиацентре ПАИ.

«Из 30 работ пять мы выделили, которые могут стать победителями. Одна работа профессионального архитектора, а четыре другие — студентов», - прокомментировала Наталья Савицкая.

Напомним, что выставка лучших архитектурных проектов благоустройства территории Гремячей горы открылась в медиацентре ПАИ 17 августа. Проекты были предоставлены в рамках открытого конкурса «Гремячая гора - сохранение через развитие». Архитекторы и дизайнеры Пскова, Петербурга и Москвы представили псковичам свои идеи по благоустройству территории у Гремячей башни.