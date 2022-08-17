Почти тысяча человек болеют COVID-19 в Псковской области

13:49, 17 августа 2022, ПАИ

За минувшие сутки в Псковской области коронавирусом заразилось 127 человек, выздоровело 77 пациентов. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в Псковской области коронавирусом заразилось 113 307 человек, 110 450 пациентов выздоровело, 1 888 человек умерло.

Таким образом, на данный момент в регионе коронавирусом болеет 969 человек.