Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области

12:36, 17 августа 2022, ПАИ

Ещё один человек скончался от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 888 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 113 180 человек, 110 373 пациента вылечилось.

Отметим, что новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста.