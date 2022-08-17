Минобороны РФ: В Славянске ВСУ в детском саду разместили бронетехнику и РСЗО
Главное из вечернего брифинга Минобороны выделил Telegram-канал «360»:
- В Артемовске боевики националистических батальонов в детском саду оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов. На прилегающей территории они разместили артиллерийские орудия и минометы.
- В Славянске ВСУ в детском саду разместили бронетехнику и РСЗО (реактивная система залпового огня), из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.
- Под предлогом якобы обеспечения безопасности ВСУ запретили местным жителям покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.
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