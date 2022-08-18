Названа причина закрытия границы Эстонии с Россией

09:59, 18 августа 2022, ПАИ

Закрытие границы Эстонии с Россией в районе погранпункта Ивангород – Нарва связано с ремонтом дорог, сообщают «Известия» в своём Telegram-канале.

«По информации эстонской таможни, приостановка работы пункта пропуска на въезд и на выезд связана с ремонтом дорог, прилегающих к погранпереходу», — говорится в сообщении.

18 августа Эстония временно закрыла границу с Россией в районе погранпункта Ивангород – Нарва. Ранее, 16 августа, Эстония закрывала границу с Россией, предположительно, в связи с демонтажом танка-памятника Т-34, уточняет газета «Известия».