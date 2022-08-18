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Политика

Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз россиянам

Эстония с 18 августа вводит ограничения на выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданным в Эстонии шенгеном, сообщает «Прайм».

Если россиянин, которому Эстония выдала шенгенскую визу с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры, прибудет в пограничный пункт Нарвы, Лухамаа или Койдула, то с 18 августа он уже не сможет въехать на территорию республики.

Также ограничена подача заявлений на получение эстонской визы. Ходатайствовать о ней могут только те граждане России, которые приезжают в прибалтийскую республику, чтобы посетить близкого родственника (например, дочь, сына, мать, отца) с гражданством Эстонии или долгосрочным видом на жительство, российские дипломаты, которые работают в Эстонии, и члены их семей, работники международной торговли и занимающиеся пассажирскими перевозками, лица, которые могут передвигаться на основании права Европейского союза, и те, кому Эстония считает выдачу визы оправданной по гуманным соображениям.

Правительство уточняет, что к въезду допускаются граждане России, которые получили пометку в загранпаспорте от другой страны — участницы Шенгенского соглашения.

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