Псковская школа №20 вновь откроет двери для учеников 1 сентября

13:37, 18 августа 2022, ПАИ

Псковский естественно-математический лицей № 20 примет учеников уже 1 сентября, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Работы в общеобразовательном учреждении осенью продолжатся, однако мешать учебному процессу они не будут, отметил сити-менеджер. Он рассказал, что в рамках капитального ремонта в здании меняют полы в рекреакциях, старые окна, вентиляцию в пищеблоке и трубы в подвале. Также рабочие ремонтируют спортзал, кровлю, столовую и кабинеты.

Борис Елкин напомнил, что в этом году лицей вошёл в программу капитального ремонта, и отметил, что такого масштабного ремонта в общеобразовательном учреждении не было почти 50 лет, с момента строительства школы.

В Пскове в 2022 году капитальный ремонт будет проведён в 13 образовательных учреждениях. Работы ведутся по программе «Модернизация школьных систем образования».