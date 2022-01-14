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Общество

13 образовательных учреждений капитально отремонтируют в Пскове

В этом году в 13 образовательных организациях, расположенных на территории Пскова, будет проведен капитальный ремонт. Работы запланированы программой «Модернизация школьных систем образования», которую инициировал президент РФ Владимир Путин и поддержала партия «Единая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Всего на капитальный ремонт учреждений в Пскове будет направлено более 388 млн рублей. Из них 236 млн рублей пойдут на обновление семи муниципальных организаций: школ № 24, № 16, Лицея экономики и основ предпринимательства № 10, Социально-экономического лицея № 21, Естественно-математического лицея № 20, корпуса Псковского педагогического комплекса и Псковской общеобразовательной школы-интерната. Более 150 млн рублей предназначены для капремонта учреждений областного подчинения: Центра лечебной педагогики и пяти структурных подразделений Центра специального образования № 1, расположенных в Пскове.

Программа модернизации будет действовать до 2026 года и предполагает ежегодное выделение финансирования на проведение работ.

Отметим, что всего в Псковской области в 2022 году капитально отремонтируют 33 школы.

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