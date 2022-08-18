Петербуржцы обрывают телефоны, вызывая врача на дом
Жители Питера обрывают телефоны, пытаясь вызвать врача на дом, сообщает Telegram-канал «Россия сейчас».
Число вызовов медиков на дом в Северной столице увеличивается, в понедельник был поставлен рекорд за последнее время, заявил директор автоматической телефонной станции Смольного:
«Значительно увеличилось количество вызовов врача на дом. В пиковый день — в понедельник — зафиксировано 27 тысяч вызовов. И идёт еженедельный рост на 25-30%»
Вероятно, причина — COVID-19, так как, по словам директора, растёт и число желающих записаться на вакцинацию.
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