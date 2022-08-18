Псковичам разъяснили, что делать при подозрении на коронавирус

18:17, 18 августа 2022, ПАИ

При подозрении на COVID-19 необходимо соблюдать домашний режим, самоизоляцию и стараться не общаться со здоровыми членами семьи. Такие рекомендации дала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в ходе беседы с корреспондентом Псковского агентства информации

Врач отметила, что особенность коронавирусной инфекции на сегодняшний день заключается в её заразности. Часто COVID-19 болеют целыми семьями. Для того, чтобы не заразить своих родственников, она советует прививаться.

«Если вы подозреваете у себя ковид, то необходимо вызвать врача на дом, чтобы не распространять инфекцию. Врач, который приходит к пациенту, проводит тестирование на коронавирусную инфекцию. Тест мы проводим не только у пациентов с подозрением на инфекцию, но и у тех, кто имеет признаки ОРВИ», - рассказала Галина Невалённая.

Результат теста пациенты получают на следующий день или в день его проведения. По словам главврача, это зависит от времени, когда специалист забирает материал для исследования. Все результаты загружаются на портал госуслуг, уточнить их можно по телефону колл-центра. Галина Невалённая добавила, что врачи также самостоятельно обзванивают пациентов и сообщают им результаты тестов.

«Если подтверждена коронавирусная инфекция, то самоизоляция должна длиться минимум неделю, а далее - по ситуации. У кого-то выздоровление происходит в течение недели, а у кого-то этот процесс занимает больше времени», - заключила врач.