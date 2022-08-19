Как уменьшают количество пожаров в псковских лесах, рассказал эксперт

16:15, 19 августа 2022, ПАИ

Для уменьшения количества пожаров в Псковской области используется определённый комплекс мер. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал директор регионального Противопожарного лесного центра Олег Черней.

По его словам, с весны в лесу сотрудники проверяют просеки, занимаются прокладкой новых и прочисткой имеющихся противопожарных полос и борозд, что позволяет создавать противопожарные разрывы и не давать огню подняться вверх. Межквартальные противопожарные разрывы важны при несильном ветре, добавил Олег Черней.

Также он отметил, что мероприятия проводятся заранее. Их цель – исключить возможность перехода огня и предотвратить его распространение.