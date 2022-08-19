Как спастись от лесных пожаров, обсуждают в медиацентре ПАИ

15:04, 19 августа 2022, ПАИ

Как спастись от лесных пожаров, обсуждают на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 19 августа.

Существует ли запрет на выход в лес, каков точный прогноз погоды на последнюю декаду августа, какие методы используют в работе специалисты противопожарного центра и как вести себя в лесах в период высокого уровня пожарной опасности, расскажет директор регионального Противопожарного лесного центра Олег Черней.