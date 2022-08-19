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Страна и мир

За миг до ужаса: удары ВСУ угрожают спровоцировать международную ядерную катастрофу

Катастрофа будет сильней, чем Чернобыльская. Фото: atomic-energy.ru

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ угрожают спровоцировать международную ядерную катастрофу, рассказали сотрудники атомной электростанции, пишут «Известия».

Андрей Луданый, занимающийся переработкой радиоактивных отходов, призвал власти Киева подумать о судьбах людей и возможных последствиях.

«Есть огромная опасность повреждения частей атомной электростанции. Это все может привести к огромной международной ядерной катастрофе <...> Пожалуйста, прекратите. Хватит», – обратился он к руководству Украины.

По словам еще одного специалиста Владимира Мартынюка, работа атомной станции может нарушиться даже от мелкокалиберных взрывов. Опасность кардинально большая, подчеркнул Мартынюк.

«В случае аварии масштаб бедствия может превзойти чернобыльскую катастрофу. В зоне радиационного поражения может оказаться огромная территория, – передает корреспондент «Известий» Мери Бадунц. – Радиоактивные вещества накроют несколько стран Европы».

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