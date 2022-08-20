Сияние над Гнилухой заснял пскович
Северное сияние и равносторонний треугольник в небе заснял псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко. Фотографии он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Так, псковичу удалось запечатлеть лёгкое северное сияние над полями в деревне Гнилуха Псковского района.
Кроме того, в объектив фотографа попали восход луны над монументом в память о Ледовом побоище, а также почти равносторонний треугольник из Скопления Плеяд, Марса и Луны над фермой в деревне Пески Псковского района.
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