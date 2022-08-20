Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сияние над Гнилухой заснял пскович

Фото: Михаил Прохоренко

Северное сияние и равносторонний треугольник в небе заснял псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко. Фотографии он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Михаил Прохоренко

Так, псковичу удалось запечатлеть лёгкое северное сияние над полями в деревне Гнилуха Псковского района.

Фото: Михаил Прохоренко

Кроме того, в объектив фотографа попали восход луны над монументом в память о Ледовом побоище, а также почти равносторонний треугольник из Скопления Плеяд, Марса и Луны над фермой в деревне Пески Псковского района.

Фото: Михаил Прохоренко

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

20 августа 2022

Изготавливать щиты и сумки учат петербуржцы гостей фестиваля «Ледовое побоище»
20 августа 2022

Ещё 21 новый автомобиль для медиков поступил в Псковскую область
20 августа 2022

Умер озвучивший Филю в «Спокойной ночи, малыши!» Сергей Григорьев
20 августа 2022

Telegram-канал появился у Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области
20 августа 2022

Псковские сотрудники силовых структур помогли бездомным животным
20 августа 2022

Фестиваль «Ледовое побоище» открылся в Псковской области
20 августа 2022

Александр Котов – о догазификации в двух районах: Сроки приближаются, результата как не было, так и нет
20 августа 2022

Очередная партия гуманитарной помощи из Пскова прибыла в Берислав

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...