Равносторонний треугольник Луны, Марса и Плеяд увидят псковичи ночью

14:35, 19 августа 2022, ПАИ

Равносторонний треугольник убывающей Луны, Марса и Плеяд (рассеянное звёздное скопление недалеко от планеты Земля, известное как Семь космических сестёр) увидят псковичи в ночь на 20 августа, сообщает группа «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

До этого днём 19 августа Луна последовательно пройдёт на 3° южнее рассеянного звёздного скопления Плеяды и на 3° севернее Марса в 15:16 мск.

А уже на ночном небе можно будет разглядеть тройное сближение около часа ночи по-московскому времени 20 августа над восточной частью горизонта.