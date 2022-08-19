Равносторонний треугольник Луны, Марса и Плеяд увидят псковичи ночью
Равносторонний треугольник убывающей Луны, Марса и Плеяд (рассеянное звёздное скопление недалеко от планеты Земля, известное как Семь космических сестёр) увидят псковичи в ночь на 20 августа, сообщает группа «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
До этого днём 19 августа Луна последовательно пройдёт на 3° южнее рассеянного звёздного скопления Плеяды и на 3° севернее Марса в 15:16 мск.
А уже на ночном небе можно будет разглядеть тройное сближение около часа ночи по-московскому времени 20 августа над восточной частью горизонта.
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