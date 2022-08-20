Изготавливать щиты и сумки учат петербуржцы гостей фестиваля «Ледовое побоище»

15:11, 20 августа 2022, ПАИ

Много мастер-классов привезли реконструкторы из петербургского клуба Tallskög для гостей фестиваля исторической реконструкции «Ледовое побоище», который проходит в деревне Самолва Гдовского района сегодня, 20 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Так, двое мужчин на самодельной печи занимаются изготовлением стеклянных бусин. Пока один подмазывает глиной самодельную печь, другой – раздувает меха. На этой печи мастера сделают бусины, те самые, которые используют в украшениях женщины-реконструкторы.

Рядом двое девушек помогают самым юным гостям «Ледового побоища» изготавливать сумки в технике набойки на ткани.

«Самое главное, что все натуральное. Краски делали из ягод, трав. Всё это смешивалось и в зависимости от пропорций получали разные оттенки. Потом делали штампы из дерева, и наносили с их помощью на ткань разные рисунки», – рассказали реконструкторы.

Кроме того, рядом проходит мастер-класс по изготовлению щитов. Древесина, кожа, кант, немного сноровки – основное, что нужно для изготовления простого средневекового щита. Также реконструкторы уверяют, что могут научить гостей играть в настоящие средневековые игры.

С программой фестиваля исторической реконструкции «Ледовое побоище» можно ознакомиться здесь.