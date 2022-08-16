Опубликована программа фестиваля исторической реконструкции «Александрова дорога»
Опубликована программа фестиваля исторической реконструкции конного похода Александра Невского «Александрова дорога», который пройдёт 20 августа в деревне Самолва Гдовского района.
12:00 – Начало мероприятия. Выступление группы «Атриум» (СПб.)
13:00 – Показательные массовые сражения
13:40 – Выступление группы «Тролль гнет ель» (СПб.)
14:30 – Турниры и рыцарские состязания
16:00 – Анимационный фильм «Сказ об Александре Невском»
16:20 – Выезд дружины. Торжественная встреча дружины Александра Невского псковской дружиной
16:30 – Показательные выступления дружины Александра Невского, конные бои
17:15 – Обнесение стягом, отъезд дружины
17:45 – Выступление группы «Сколот» (Тамбов)
Как уточнили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, исторические мастер-классы, торговые ряды, детская площадка и ремесленная ярмарка будут работать с 12:00 до 18:30.
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