О готовности образовательных учреждений Себежского района рассказал Сергей Везовитов
О готовности образовательных учреждений Себежского района рассказал начальник отдела образования районной администрации Сергей Везовитов, пишет местная газета «Призыв».
По его словам, на сегодняшний день все образовательные организации района готовы к началу нового учебного года. На этой неделе комиссия по приёмке проверила школы, детские сады, учреждения дополнительного образования.
Отмечается, что в помещениях сделали ремонт, подготовили методическую литературу, имеется необходимая материально-техническая база для проведения образовательного процесса, привели в порядок территорию.
Кроме того, к новому учебному году переоборудовали зал детско-юношеского клуба физической подготовки в Себеже под занятия игровыми видами спорта.
Также в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» отремонтировали спортивный зал в школе деревни Дубровка.
По федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» капитально отремонтирована Сосновоборская средняя школа. В школе заменили кровлю, напольное покрытие в коридорах и кабинетах, входные дверные проёмы и двери в кабинетах, сантехнику в туалетах. Также произвели укладку плитки, частичную замену мебели, школьного оборудования, приобрели спортивный инвентарь, оконные блоки заменили на стеклопакеты. приобрели новые парты и стулья для детей.
В рамках этой программы учителя и работники школы бесплатно проходят курсы повышения квалификации.
Ремонт в школе завершается, поэтому учреждение принято с замечаниями до их устранения к 1 сентября.
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О готовности образовательных учреждений Себежского района рассказал Сергей Везовитов
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