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Общество

О готовности образовательных учреждений Себежского района рассказал Сергей Везовитов

Спортивный зал в школе Дубровки

О готовности образовательных учреждений Себежского района рассказал начальник отдела образования районной администрации Сергей Везовитов, пишет местная газета «Призыв».

По его словам, на сегодняшний день все образовательные организации района готовы к началу нового учебного года. На этой неделе комиссия по приёмке проверила школы, детские сады, учреждения дополнительного образования.

Школа в Сутоках

Отмечается, что в помещениях сделали ремонт, подготовили методическую литературу, имеется необходимая материально-техническая база для проведения образовательного процесса, привели в порядок территорию.

Кроме того, к новому учебному году переоборудовали зал детско-юношеского клуба физической подготовки в Себеже под занятия игровыми видами спорта.

Спортивный зал в ДЮКФП в Себеже

Также в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» отремонтировали спортивный зал в школе деревни Дубровка.

По федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» капитально отремонтирована Сосновоборская средняя школа. В школе заменили кровлю, напольное покрытие в коридорах и кабинетах, входные дверные проёмы и двери в кабинетах, сантехнику в туалетах. Также произвели укладку плитки, частичную замену мебели, школьного оборудования, приобрели спортивный инвентарь, оконные блоки заменили на стеклопакеты. приобрели новые парты и стулья для детей.

В рамках этой программы учителя и работники школы бесплатно проходят курсы повышения квалификации.

Ремонт в школе завершается, поэтому учреждение принято с замечаниями до их устранения к 1 сентября.

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