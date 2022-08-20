Эксперт Роспотребнадзора: COVID-19 становится сезонным заболеванием
COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.
«Есть признаки, указывающие на это. Так, на протяжении двух лет прослеживается всё более чёткая тенденция, свидетельствующая о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ», – сказала эксперт.
Она пояснила, что в осенне-зимний период наблюдается максимальный подъём заболеваемости коронавирусом, как и целого ряда ОРВИ, и гриппа. Летом же заболеваемость коронавирусной инфекцией ниже осенне-зимних пиков, добавила специалист.
Отметим, что за минувшие сутки в России впервые с марта выявили более 40 тысяч заболевших COVID-19.
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