Эксперт Роспотребнадзора: COVID-19 становится сезонным заболеванием

18:02, 20 августа 2022, ПАИ

COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной.

«Есть признаки, указывающие на это. Так, на протяжении двух лет прослеживается всё более чёткая тенденция, свидетельствующая о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ», – сказала эксперт.

Она пояснила, что в осенне-зимний период наблюдается максимальный подъём заболеваемости коронавирусом, как и целого ряда ОРВИ, и гриппа. Летом же заболеваемость коронавирусной инфекцией ниже осенне-зимних пиков, добавила специалист.

Отметим, что за минувшие сутки в России впервые с марта выявили более 40 тысяч заболевших COVID-19.