Органист Даниэль Зарецкий выступит с концертом в печорской кирхе
21 августа в 16:00 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах выступит Заслуженный артист России, лауреат премии «Органист года», профессор из Санкт-Петербурга Даниэль Зарецкий, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.
В программе концерта «Бах и музыка европейских соборов» прозвучат произведения Баха, Джонсона, Франка, Вьерна, Листа, Жигу, Дюбуа и Флетчера.
Кирха располагается на улице Гагарина, 12 А.
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