Концерт памяти Виктора Цоя пройдёт в Пскове 16 августа

15:14, 07 августа 2026, ПАИ

Концерт памяти советского рок-музыканта, автора и исполнителя песен, поэта, художника и актёра Виктора Цоя пройдёт в Пскове в воскресенье, 16 августа. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

«Голос эпохи… Его песни глубоко резонируют с мыслями миллионов, а строки полны символизма и смысла. Приглашаем разделить атмосферу музыки 90-х годов в уютный августовский вечер!» – призвали организаторы.

Мероприятие начнётся в 18:00 во внутреннем дворике Центра туризма и творческих индустрий Пскова на улице Георгиевской, 4. Вход бесплатный.