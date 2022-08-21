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Общество

В Палкинском районе в селе Качаново отметили День села

V районный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь, звени, частушка!» состоялся в селе Качаново Палкинского района, сообщает газета «Льновод» Палкинского района. 

В селе Качаново Палкинского района состоялся День села. В рамках празднования провели пятый районный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь, звени, частушка!». С песнями, традиционной местной «ярманкой» прошли по селу. На празднике чествовали многих, в том числе Александру Зерненкову, участницу художественной самодеятельности, которой исполнилось 90 лет. На праздник прибыли дочь именинницы Светлана из Латвии и внучка Анастасия из Англии.

Были и другие гости из сопредельных государств, которые отметили: «Мы приехали домой».

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