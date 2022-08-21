16 человек погибли в смятом фурой микроавтобусе

17:02, 21 августа 2022, ПАИ

Число погибших в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовыми автомобилями в Николаевском районе Ульяновской области возросло до 16 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Губернатор региона Алексей Русских заявил в Telegram, что четверо пострадавших в аварии — трое мужчин и женщина — находятся в тяжелом состоянии.

«Врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь четырех выживших в страшном ДТП. Троих из них готовим к переводу в областной специализированный травмоцентр в Ульяновске», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что 14 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовыми автомобилями. Авария произошла днем 21 августа.

Причиной крупного ДТП на трассе под Ульяновском стало то, что водитель большегруза вовремя не смог затормозить и наехал на автобус, который оказался зажат между двумя грузовиками, сообщили журналистам в УМВД по региону.



«Водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями», - сказал представитель ведомства.