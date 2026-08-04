Неосторожность стала причиной более 80% пожаров в Псковской области

17:44, 04 августа 2026, ПАИ

Неосторожное обращение с огнём стало причиной 2 255 пожаров в Псковской области за семь месяцев 2026 года – это 82 % от всех зарегистрированных возгораний. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Всего за указанный период произошло 2 739 пожаров.

Второй по распространённости причиной стало нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 270 случаев. На третьем месте – нарушения правил устройства и эксплуатации печей (126 случаев). Значительно реже пожары возникали из-за поджогов (38 случаев), на транспорте (29 случаев), а также из-за нарушений правил эксплуатации газового оборудования (три случая).

Среди других зафиксированных причин – самовозгорание веществ и материалов (три случая), оставление источника открытого горения без присмотра (три случая), шалость детей с огнём (один случай) и даже грозовой разряд (один случай). По восьми пожарам причины отнесены к категории «прочие».