Более 2700 пожаров произошло в Псковской области с начала года

18:10, 04 августа 2026, ПАИ

2 739 пожаров зарегистрировали в Псковской области за семь месяцев 2026 года. Прямой материальный ущерб от них составил 23 миллиона 412 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

При пожарах погибло 46 человек, в том числе один несовершеннолетний, ещё 14 человек получили травмы.

Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём (2 255 случаев). На втором месте – нарушения при эксплуатации электрооборудования (270 случаев), на третьем – нарушения правил устройства и эксплуатации печей (126 случаев). Также зафиксировано 38 поджогов, 29 пожаров на транспорте, три случая, связанных с газовым оборудованием, и один случай шалости детей с огнём.

В сельской местности произошло 2 016 пожаров (ущерб – 23 миллиона 135 тысяч рублей, погибло 32 человека), в городах и райцентрах – 723 пожара (ущерб – 276 тысяч рублей, погибло 14 человек).