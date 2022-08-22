Флаг России подняли в Бериславе

13:54, 22 августа 2022, ПАИ

Символичное поднятие флага России состоялось в Бериславском районе Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Бериславского района.

«Эта церемония дала старт празднованиям в районе по случаю Дня Государственного флага Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

Глава администрации Бериславского района Андрей Костюк выступил с речью перед жителями города. Он поздравил всех с праздником, а также поблагодарил братскую Псковскую область за помощь району.

Также он наградил почётными грамотами сотрудников администрации за их значимый вклад в жизнь города.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.

О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.