Флаг России подняли в Бериславе
Символичное поднятие флага России состоялось в Бериславском районе Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Бериславского района.
«Эта церемония дала старт празднованиям в районе по случаю Дня Государственного флага Российской Федерации», – отмечается в сообщении.
Глава администрации Бериславского района Андрей Костюк выступил с речью перед жителями города. Он поздравил всех с праздником, а также поблагодарил братскую Псковскую область за помощь району.
Также он наградил почётными грамотами сотрудников администрации за их значимый вклад в жизнь города.
Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области.
О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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