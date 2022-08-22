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День Государственного флага отмечают в России

Ежегодно 22 августа в России отмечают День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ № 1714 от 20 августа 1994 года «в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам». Об этом пишет портал calend.ru.

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.

Сегодня флаг России – «государственный триколор» – официальный государственный символ, наряду с гербом и гимном. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цвета.

Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3. Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орёл», построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи. Законным же «отцом» триколора признан Пётр I. (20) 31 января 1705 года он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

До сих пор историки и исследователи не пришли к единому мнению, почему были выбраны именно эти цвета для российского флага, но считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий – Богородицу, покровительствующую России, красный – державность. Другая версия гласит, что белый символизирует благородство и чистоту, синий – честность и верность, а красный – смелость, мужество и великодушие, присущие русским людям, а также – это цвет крови, пролитой за Отечество. Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».

В апреле 1918 года большевики по инициативе Якова Свердлова приняли решение упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. А 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое знамя заняло своё почётное место в официальных и торжественных событиях Российской Федерации. И хотя сегодня сам праздник – День Государственного флага Российской Федерации – не является выходным днём в России, но уже традиционно к этому важному празднику приурочено множество мероприятий – торжественные шествия, пропагандистские акции, молодёжные флешмобы, автомотопробеги. Их главная цель – рассказать жителям историю праздника, важность и значение государственных символов России.

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