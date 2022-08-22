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Страна и мир

У памятника Освободителям Риги задерживают демонстрантов

Не менее шести демонстрантов задержано. Фото: скрин видео Известия

Сегодня около памятника Освободителям Риги собрались несколько десятков человек, протестующих против его сноса. По сообщениям местных СМИ, полиция Латвии задержала не менее шести демонстрантов, пишет в Telegram-канале ИА «Известия».

 

Напомним, что Латвия отказалась передавать Ленобласти памятник Освободителям Риги. В Ленинградской области заявили, что готовы разместить монумент на своей территории. Однако в ответе на запрос губернатора региона сообщалось, что рижские власти «не имеют права» передавать памятник. 

 

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