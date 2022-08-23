В Риге снесли скульптуры трёх солдат мемориала воинам-освободителям

18:47, 23 августа 2022, ПАИ

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В Риге снесли трёх солдат, входящих в монумент Освободителям. Местным жителям не дали защитить памятник. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает ИА «Известия». На данный момент снесли все три скульптуры солдат, относящиеся к мемориалу.

Отмечается, что у памятника дежурят сотрудники полиции, по периметру территории располагается не менее десяти микроавтобусов стражей порядка.

Мемориал планируют ликвидировать до 15 ноября. Стоимость работ оценена в € 2,1 млн.