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Общество

В Риге начали демонтаж памятника воинам-освободителям

Фото: Delfi

Памятник советским воинам в парке Победы в Риге начали демонтировать. Проход к памятнику огорожен, к забору подходить нельзя, сообщает Telegram-канал Delfi.lv.

Вечером 22 августа около памятников было задержано порядка шести протестующих против его сноса. Заявку на проведение акции протеста подала партия «Русский союз Латвии», однако Рижская дума отказала в проведении мероприятия, которое было рассчитано на 100 человек. В новостных Telegram-каналах сообщалось, что бригада, прибывшая вчера утром сносить памятник в парке Победы, состояла из украинцев, руководил ими человек с литовским акцентом. Полиция не позволила пообщаться с ними журналистам и активистам.

12 мая латвийский Сейм поддержал во втором, окончательном чтении закон о приостановке действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках, что позволит снести памятник советским воинам в Риге.

В конце мая Рижская дума рассматривала различные способы сноса памятника советским воинам в парке Победы в столице Латвии. Вице-мэр города Вилнис Кирсис рассказал, что власти не будут разглашать существующую информацию, связанную со сносом памятника, в том числе и сроки, поскольку это может помешать процессу демонтажа.

Следственный комитет РФ 14 мая сообщил, что проанализирует данные о законности принятия решения о демонтаже памятника в одностороннем порядке. Что говорят жители Риги о событиях у памятника освободителям, читайте в материале ПАИ.

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В Риге начали демонтаж памятника воинам-освободителям

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