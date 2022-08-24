Экоотряд Артека познакомился с геологией лагерной территории

09:49, 24 августа 2022, ПАИ

Продолжаются занятия тематической смены «Черноморский экологический патруль» в международном детском центре «Артек». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского государственного университета.

Старший преподаватель кафедры географии ПсковГУ Ирина Кривуля провела для экоотряда геологическую экскурсию по территории центра, во время которой ребята собрали образцы для собственной коллекции минералов и горных пород. Перед экскурсией артековцы познакомились с геологией Артека, возрастом и составом пород, минералами и горными породами, которые можно встретить на территории лагеря.

Напомним, что тематическая смена в рамках дополнительной общеразвивающей программы «Черноморский экологический патруль», разработанной Псковским государственным университетом совместно с биологическим факультетом Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, стартовала в международном детском центре «Артек». Смена продлится до 28 августа, и по её завершении школьников пригласят на профильные мероприятия и олимпиады в МГУ и ПсковГУ, международные молодёжные конференции.