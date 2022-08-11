«Черноморский экопатруль» стартовал в «Артеке» в рамках совместного проекта ПсковГУ и МГУ

18:48, 11 августа 2022, ПАИ

Тематическая смена в рамках дополнительной общеразвивающей программы «Черноморский экологический патруль», разработанной Псковским государственным университетом совместно с биологическим факультетом Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, стартовала в международном детском центре «Артек». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Руководитель проекта – ректор ПсковГУ Наталья Ильина. Вуз является тематическим партнёром смены, а его преподаватели – сотрудники института медицины и экспериментальной биологии – выступили в роли ведущих лекций, лабораторных занятий и проектных семинаров. В их числе директор института Нина Бугеро, заместитель директора по учебной работе естественно-географического факультета ПсковГУ, доцент кафедры химии Светлана Александрова, старший преподаватель кафедры географии Ирина Кривуля, доцент кафедры техносферной безопасности Светлана Никольская, доцент кафедры ботаники и экологии растений Татьяна Дрозденко.

Участники смены – школьники-победители экологического конкурса, который «Артек» провёл совместно с ПсковГУ в июне этого года. На три недели августа ребята погрузятся в изучение экологических проблем современности. Наряду с лекциями их ждёт междисциплинарная проектная работа по сбору роботехнических наборов «Мини-теплица»: этой кейс, разработанный преподавателями и студентами ПсковГУ, позволит школьникам провести биологические и гидрохимические исследования, в результате которых они определят, как влияет на растения избыток в почве ионов тяжёлых металлов.

Кроме того, ребята примут участие в цикле лабораторных работ по гидробиологии, на которых они изучат особенности фито- и зоопланктона, водного микробиоценоза Чёрного моря, а также по гидрохимии, где исследуют и сравнят свойства морской и пресной воды.

«Ярким моментом смены станет встреча с VIP-гостем смены – заведующей кафедрой микробиологии биологического факультета МГУ, членом-корреспондентом РАН, профессором, доктором биологических наук Елизаветой Бонч-Осмоловской», – отметили в пресс-службе. Учёная проведёт для ребят занятие на тему «Анализ микробиомов растений и беспозвоночных животных с целью разработки штаммов-продуцентов новых метаболитов и ферментов», в ходе которого школьники научатся работать с геномными последовательностями, анализировать маркерные гены микроорганизмов в природных образцах ДНК, идентифицировать наиболее значимые виды бактерий и давать им полную характеристику.

Также в программе смены – практические и лабораторные работы по проблематике экологии здорового питания, экскурсии по побережью Черного моря, которые познакомят ребят с горными породами и минералами на территории «Артека» (командная полевая игра (экоквест) «Путеводитель по природным достопримечательностям Артека»).

Добавим, что смена продлится до 28 августа и по её завершении школьников пригласят на профильные мероприятия и олимпиады в МГУ и ПсковГУ, международные молодёжные конференции.