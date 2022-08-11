Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Черноморский экопатруль» стартовал в «Артеке» в рамках совместного проекта ПсковГУ и МГУ

Тематическая смена в рамках дополнительной общеразвивающей программы «Черноморский экологический патруль», разработанной Псковским государственным университетом совместно с биологическим факультетом Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, стартовала в международном детском центре «Артек». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Руководитель проекта – ректор ПсковГУ Наталья Ильина. Вуз является тематическим партнёром смены, а его преподаватели – сотрудники института медицины и экспериментальной биологии – выступили в роли ведущих лекций, лабораторных занятий и проектных семинаров. В их числе директор института Нина Бугеро, заместитель директора по учебной работе естественно-географического факультета ПсковГУ, доцент кафедры химии Светлана Александрова, старший преподаватель кафедры географии Ирина Кривуля, доцент кафедры техносферной безопасности Светлана Никольская, доцент кафедры ботаники и экологии растений Татьяна Дрозденко.

Участники смены – школьники-победители экологического конкурса, который «Артек» провёл совместно с ПсковГУ в июне этого года. На три недели августа ребята погрузятся в изучение экологических проблем современности. Наряду с лекциями их ждёт междисциплинарная проектная работа по сбору роботехнических наборов «Мини-теплица»: этой кейс, разработанный преподавателями и студентами ПсковГУ, позволит школьникам провести биологические и гидрохимические исследования, в результате которых они определят, как влияет на растения избыток в почве ионов тяжёлых металлов.

Кроме того, ребята примут участие в цикле лабораторных работ по гидробиологии, на которых они изучат особенности фито- и зоопланктона, водного микробиоценоза Чёрного моря, а также по гидрохимии, где исследуют и сравнят свойства морской и пресной воды.

«Ярким моментом смены станет встреча с VIP-гостем смены – заведующей кафедрой микробиологии биологического факультета МГУ, членом-корреспондентом РАН, профессором, доктором биологических наук Елизаветой Бонч-Осмоловской», – отметили в пресс-службе. Учёная проведёт для ребят занятие на тему «Анализ микробиомов растений и беспозвоночных животных с целью разработки штаммов-продуцентов новых метаболитов и ферментов», в ходе которого школьники научатся работать с геномными последовательностями, анализировать маркерные гены микроорганизмов в природных образцах ДНК, идентифицировать наиболее значимые виды бактерий и давать им полную характеристику.

Также в программе смены – практические и лабораторные работы по проблематике экологии здорового питания, экскурсии по побережью Черного моря, которые познакомят ребят с горными породами и минералами на территории «Артека» (командная полевая игра (экоквест) «Путеводитель по природным достопримечательностям Артека»).

Добавим, что смена продлится до 28 августа и по её завершении школьников пригласят на профильные мероприятия и олимпиады в МГУ и ПсковГУ, международные молодёжные конференции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 августа 2022

Михаил Васильев: Нужно продолжать реформирование высшего образования в стране
11 августа 2022

«Черноморский экопатруль» стартовал в «Артеке» в рамках совместного проекта ПсковГУ и МГУ
11 августа 2022

В Псковской области за сутки вылечились от коронавируса 57 человек
11 августа 2022

Музыкальная группа «КомИльФО» выступит в Пскове 13 августа
11 августа 2022

Псковские пожарные провели учения на комплексе сжиженного газа
11 августа 2022

Названы регионы, в которых псковичи чаще всего покупают недвижимость
11 августа 2022

Великолучане отправили на Украину третью партию гуманитарной помощи

11 августа 2022

Богослужение состоялось в красногородском храме Святителя Николая впервые за сто лет

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...