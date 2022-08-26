Telegram-каналу Михаила Ведерникова исполнилось полгода

10:45, 26 августа 2022, ПАИ

Каналу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Telegram исполнилось полгода. Глава региона, до этого активно общавшийся с подписчиками в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной экстремистской на территории РФ), появился на платформе 26 февраля.

«В связи с происходящими событиями платформа Instagram в России может быть заблокирована. Чтобы при любых обстоятельствах иметь возможность доносить до вас самые свежие новости, актуальную информацию, позицию руководства администрации Псковской области по самым разным вопросам, общаться напрямую с жителями региона, я создал телеграм-канал», – отметил Михаил Ведерников и пообещал вести свой канал лично.

Сейчас у канала псковского губернатора 21 821 подписчик. За полгода существования канала Михаил Ведерников разместил в нём 1 148 публикаций, 728 фотографий, 381 видео и 35 ссылок на другие ресурсы.

Посты канала читают и просматривают в среднем 44% подписавшихся (около 9,5 тысячи человек), причём 25% делают это в первые 24 часа после выхода новой записи. На сегодняшний день самым популярным постом Михаила Ведерникова стало сообщение об очередной партии гуманитарной помощи, которую отправили в Берислав из Псковской области. Запись набрала более 35 тысяч просмотров.

Telegram-канал губернатора цитировали 311 других каналов платформы, число упоминаний достигло 1 327, число репостов - 1 280.