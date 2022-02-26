Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор региона Михаил Ведерников завел Telegram-канал

Instagram губернатора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников завел Telegram-канал. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«В связи с происходящими событиями платформа Instagram в России может быть заблокирована. Чтобы при любых обстоятельствах иметь возможность доносить до вас самые свежие новости, актуальную информацию, позицию руководства Администрации Псковской области по самым разным вопросам, общаться напрямую с жителями региона, я создал телеграм-канал», - отметил Михаил Ведерников.

Он рекомендовал жителям региона подписаться заранее, чтобы потом не пришлось искать настоящий адрес «среди множества подделок».

«Как и всегда, вести канал буду лично», -заключил губернатор.

Ссылка на канал Михаила Ведерникова: https://t.me/MV_007_Pskov

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

26 февраля 2022

Губернатор региона Михаил Ведерников завел Telegram-канал
26 февраля 2022

Два человека погибли в ДТП в Пустошкинском районе
26 февраля 2022

Центр им. Гамалеи изменит протокол клинических исследований вакцины от ковида для детей от шести до 11 лет
26 февраля 2022

Около 100 человек уже получили назальную вакцину против коронавируса
26 февраля 2022

Банк «Юникредит» до 4 марта приостановил выдачу потребительских кредитов
26 февраля 2022

Россия готова сотрудничать со всеми, кто заинтересован в борьбе с коронавирусом
26 февраля 2022

Ирина Привалова утверждена на посту главного тренера сборной России по лёгкой атлетике
26 февраля 2022

Москвичам скорректируют платежи за отопление в феврале

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...