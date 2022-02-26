Губернатор региона Михаил Ведерников завел Telegram-канал
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников завел Telegram-канал. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.
«В связи с происходящими событиями платформа Instagram в России может быть заблокирована. Чтобы при любых обстоятельствах иметь возможность доносить до вас самые свежие новости, актуальную информацию, позицию руководства Администрации Псковской области по самым разным вопросам, общаться напрямую с жителями региона, я создал телеграм-канал», - отметил Михаил Ведерников.
Он рекомендовал жителям региона подписаться заранее, чтобы потом не пришлось искать настоящий адрес «среди множества подделок».
«Как и всегда, вести канал буду лично», -заключил губернатор.
Ссылка на канал Михаила Ведерникова: https://t.me/MV_007_Pskov
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