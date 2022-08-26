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Страна и мир

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс стал неугоден Украине

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс внесен в базу украинского сайта «Миротворец» за слова о Крыме, сообщил в своём Telegram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На сайте приводятся слова Уотерса, которые администраторы считают «угрожающими безопасности Украины»:

«Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия. Но что я хочу сказать, так это, что сейчас политическая верхушка США не понимает истинного смысла соглашений».

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