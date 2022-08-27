Реконструкторский лагерь времен Петра I развернул свою работу в Великих Луках
В чаше великолукской крепости развернул работу реконструкторский лагерь времён Петра Первого, сообщает официальная группа администрации Великих Лук в соцсети «Вконтакте».
«Работа такого масштабного лагеря впервые проходит в Великих Луках. Приходите, там интересно!», – сказано в группе.
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