Андрей Ермаков – о новой школе в Великих Луках: Это суперсовременное образовательное учреждение
Новая школа на улице Заслонова в Великих Луках откроется 1 сентября. Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» заявил, что ребята наконец-то начнут учиться в новом суперсовременном образовательном учреждении.
По словам Андрея Ермакова, специалисты комитета по образованию периодически выезжают на объект для мониторинга ситуации и хода работ.
«Там уже вовсю родители с детьми приходят на родительские собрания. Очень ждут и родители, и дети. Сейчас идёт финальная стадия оформления всей разрешительной документации. По окончании этого цикла, до которого осталось 2-3 дня, школа уже откроет свои двери», - пояснил Андрей Ермаков.
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