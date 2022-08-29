Андрей Ермаков – о новой школе в Великих Луках: Это суперсовременное образовательное учреждение

11:41, 29 августа 2022, ПАИ

Новая школа на улице Заслонова в Великих Луках откроется 1 сентября. Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в прямом эфире проекта «Псковский телеграм Online» заявил, что ребята наконец-то начнут учиться в новом суперсовременном образовательном учреждении.

По словам Андрея Ермакова, специалисты комитета по образованию периодически выезжают на объект для мониторинга ситуации и хода работ.

«Там уже вовсю родители с детьми приходят на родительские собрания. Очень ждут и родители, и дети. Сейчас идёт финальная стадия оформления всей разрешительной документации. По окончании этого цикла, до которого осталось 2-3 дня, школа уже откроет свои двери», - пояснил Андрей Ермаков.