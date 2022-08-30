Не осознает ужаса случившегося: с избитой восьмилетней великолучанкой работает психолог

15:52, 30 августа 2022, ПАИ

Жестоко избитая восьмилетняя великолучанка сейчас находится дома после проведённой операции в НИИ Рошаля. Об этом сообщает подруга семьи Ирина Полещенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сформирован план лечения. Ребёнку показан покой и физиотерапии, предстоит ещё не одна консультация в НИИ Рошаля.

«Травмы, практически несовместимые с жизнью, а она ходит, радуется и почти как раньше. Ждёт 1 сентября и ещё не осознает ужаса случившегося. Спасибо всем, кто с нами желал ей здоровья», – пишет женщина.

Сейчас с девочкой работает психолог, проходит период реабилитации.

Напомним, что несовершеннолетний жестоко избил восьмилетнюю великолучанку в Тверской области. Подросток арестован, идёт расследование уголовного дела.