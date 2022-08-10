Восьмилетнюю великолучанку избил подросток в Тверской области

15:27, 10 августа 2022, ПАИ

Несовершеннолетний избил восьмилетнюю великолучанку. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тверской области, происшествие произошло в одной из деревень Торопецкого района Тверской области 28 июля.

В следственный отдел поступило телефонное сообщение фельдшера о том, что за медицинской помощью обратилась девочка 2013 года рождения с ранами головы. 16-летний подросток неустановленным предметом нанес малолетней девочке множество ударов по голове.

В настоящее время ребенок находится в больнице. «Смерть девочки не наступила ввиду вовремя оказанной ей медицинской помощи», - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали руководство и следователи территориального следственного отдела СКР и криминалисты. «Были изъяты предметы и объекты, которые привлечены к расследованию уголовного дела», - добавили в следственном управлении.