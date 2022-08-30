Метеоэксперт: Никакого бабьего лета на горизонте не видно, нас ждет дубак

16:59, 30 августа 2022, ПАИ

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что россиян ждет только похолодание и никакого бабьего лета на горизонте не видно.

«Это бред всё. Спрогнозировать его с такой долговременностью невозможно. Тот, кто пишет такие вещи и тем более их озвучивает, — тот шарлатан. Какое бабье лето, если мы погружаемся в холодную глубокую осень на ближайшую десятидневку? Это невозможно просчитать сейчас. Нас дубак ожидает!» - сказал Евгений Тишковец.

Евгений Тишковец считает идиотами тех, кто «запустил мульку» с бабьим летом: «Такие вещи прогнозируются заблаговременностью — максимум где-то за пять, за семь суток. Это бредятина, а тот, кто распространяет прогнозы про бабье лето, — тот просто шарлатан, который к метеорологии не имеет никакого отношения».

По словам метеоэксперта, согласно данным, в ближайшие дни в России установится октябрьская погода.

Ранее сообщалось, что 31 августа на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди.