Дожди и до 19 градусов тепла ожидается в Псковской области 31 августа
31 августа на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днём +14…+19.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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