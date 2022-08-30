Дожди и до 19 градусов тепла ожидается в Псковской области 31 августа

12:13, 30 августа 2022, ПАИ

31 августа на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +7 до +12 градусов, днём +14…+19.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.