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Культура

Борис Елкин рассказал, где разместят брендированные крышки люков с символикой Пскова

Глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале рассказал, где разместят брендированные крышки люков с символикой Пскова. 

Дизайнерские крышки для колодцев планируется установить в историческом центре города на площади Ленина, Октябрьской площади, Троицком мосту и других объектах. «В дальнейшем они будут появляться на отремонтированных дорогах. Например, на улице Яна Фабрициуса по окончании капитального ремонта», — пояснил глава администрации Пскова.

Ранее сити-менеджер сообщил, что специалисты закончили изготовление первой партии люков с символикой Пскова. Всего в городе появится три вида люков, дизайн которых выбрали сами псковичи. 

Фото: Борис Елкин

  • «Лютый зверь». Крышка люка повторяет один из вариантов Псковской деньги – монеты независимой Псковской республики, которую чеканили с 1425 по 1510 год;
  • «Снеток». Повторяющийся узор в виде царской рыбки, которой торговали на Рыбных рядах, – символ развитой некогда отрасли в Пскове;
  • «А псковские люки самые красивые». Надпись отсылает к текстовым росписям псковских храмов и сочетает в себе древнерусский стиль и современное содержание.

Ранее Борис Елкин заявил о том, что городские власти намерены разработать дизайн для крышек канализационных люков. Он отметил, что многие наверняка видели во время путешествий по историческим городам необычные крышки люков.

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