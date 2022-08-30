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Культура

Готова первая партия люков с символикой Пскова

Готова первая партия люков с символикой Пскова, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

Он отметил, что специалисты изготовили три вида люков, дизайны которых выбрали сами псковичи. Все предложенные для голосования варианты одобрили эксперты, в том числе научные сотрудники Пскового и Изборского музеев-заповедников. 

Так, на данный момент изготовлены люки с повторяющимся узором снетка, которым торговали на Рыбных рядах в Пскове, люки в виде Псковской деньги с лютым зверем, которую чеканили с 1425 по 1510 год и люк с надписью в древнерусском стиле «А псковские люки самые красивые».

По разработанным эскизам для каждого вида была отлита своя форма, а затем произведена штамповка. Люки выполнены из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом двух типов – средние и тяжелые плавающие. Они предназначены для смотровых колодцев под различные инженерные сети.

Раннее Борис Елкин заявил о том, что городские власти намерены разработать дизайн для крышек канализационных люков. Он отметил, что многие наверняка видели во время путешествий по историческим городам необычные крышки люков.

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