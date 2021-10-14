Псковичам предложили задуматься об украшении городских люков

17:29, 14 октября 2021, ПАИ

В Пскове решили украсить канализационные люки. В своём Instagram исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин объявил, что городские власти намерены разработать дизайн для крышек люков.

«Уверен, у многих из вас в личных архивах есть фотографии с интересными крышками люков из путешествий по историческим городам. Есть идея сделать в Пскове нечто подобное. На тротуарах в центре города вместо обычных люков установить дизайнерские, с привязкой к истории нашего древнего города. Как вам такая идея?» - написал Борис Елкин.

Несколько лет, накануне Ганзейских дней-2019, назад Псковское агентство информации рекомендовало градоначальникам кастомизировать городские люки. Тогда мы привели в пример то, как это сделано в ближайших и отдалённых от Пскова европейских столицах.