Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Псковичи собрали тёплые вязаные вещи для жителей Донбасса в рамках акции «Бабушкина забота»

Вязаные вещи женщин отправят в ЛНР и ДНР. Фото: Псковское региональное отделение партии Единая Россия


Среди любителей вязания оказалось много неравнодушных людей, готовых прийти на помощь жителям ЛНР и ДНР.

Псковичи приносят в отделение «Союза пенсионеров России» вязанные вещи, которые затем будут направлены в центры гуманитарной помощи ДНР и ЛНР, переданы детям и одиноким пожилым людям. Об этом ПАИ рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».

Благотворительная акция проходит в рамках направления «Долголетие для всех» проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

«Серебряные» волонтёры и просто неравнодушные горожане принесли много тёплых вещей, связанных своими руками.

«В общественной приемной регионального отделения Союза пенсионеров России сегодня очень многолюдно – пожилые активисты принесли сюда теплые вязаные носки, шарфы, шапки, свитеры. Завершается акция «Бабушкина забота». В скором времени посылки из Пскова отправятся нуждающимся детям и пенсионерам на Донбасс. Я тоже внесла свою небольшую лепту в это общее дело и передала несколько изделий, –  отметила региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова. – Хочу выразить благодарность всем пожилым псковичам, кто не остался равнодушным и принял активное участие в акции. Сейчас еще не завершился дачный сезон, но наши пенсионеры нашли время и взялись за спицы. И вот результат – множество вязаных вещей, в каждую из которых вложена частичка своего душевного тепла».

Напомним, в Псковской области благотворительная акция «Бабушкина забота» продлится до 2 сентября 2022 года. Все желающие могут приносить вязанные вещи в местные отделения партии, которые работают в каждом муниципальном образовании региона. Затем собранные вещи будут отправлены на Донбасс.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

30 августа 2022

Псковичи собрали тёплые вязаные вещи для жителей Донбасса в рамках акции «Бабушкина забота»
30 августа 2022

Более 200 представителей белорусского региона приедут на Дни Витебской области в Пскове
29 августа 2022

Мэр Риги озвучил расценки на снос памятника Освободителям
28 августа 2022

На фестивале народностей в Печорах побывали гости из Удмуртии
28 августа 2022

Более 1000 человек посетили фестиваль Кирмаша
28 августа 2022

Опочецкий директор краеведческого музея побывала на Байкале
27 августа 2022

Владимир Путин подписал указ о соцвыплатах для переселенцев из Донбасса и с Украины
27 августа 2022

День бокса отмечают сегодня в мире

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...