Псковичи собрали тёплые вязаные вещи для жителей Донбасса в рамках акции «Бабушкина забота»

22:29, 30 августа 2022, ПАИ



Среди любителей вязания оказалось много неравнодушных людей, готовых прийти на помощь жителям ЛНР и ДНР.

Псковичи приносят в отделение «Союза пенсионеров России» вязанные вещи, которые затем будут направлены в центры гуманитарной помощи ДНР и ЛНР, переданы детям и одиноким пожилым людям. Об этом ПАИ рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия».

Благотворительная акция проходит в рамках направления «Долголетие для всех» проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

«Серебряные» волонтёры и просто неравнодушные горожане принесли много тёплых вещей, связанных своими руками.

«В общественной приемной регионального отделения Союза пенсионеров России сегодня очень многолюдно – пожилые активисты принесли сюда теплые вязаные носки, шарфы, шапки, свитеры. Завершается акция «Бабушкина забота». В скором времени посылки из Пскова отправятся нуждающимся детям и пенсионерам на Донбасс. Я тоже внесла свою небольшую лепту в это общее дело и передала несколько изделий, – отметила региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова. – Хочу выразить благодарность всем пожилым псковичам, кто не остался равнодушным и принял активное участие в акции. Сейчас еще не завершился дачный сезон, но наши пенсионеры нашли время и взялись за спицы. И вот результат – множество вязаных вещей, в каждую из которых вложена частичка своего душевного тепла».

Напомним, в Псковской области благотворительная акция «Бабушкина забота» продлится до 2 сентября 2022 года. Все желающие могут приносить вязанные вещи в местные отделения партии, которые работают в каждом муниципальном образовании региона. Затем собранные вещи будут отправлены на Донбасс.