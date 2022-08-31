Псковский архив получил копии уникальных документов о периоде немецкой оккупации

13:00, 31 августа 2022, ПАИ

Государственный архив Псковской области стал обладателем копий уникальных документов о периоде оккупации современной территории Псковской области. Оригиналы сегодня хранятся в фондах самых разных архивов России, сообщается в Telegram-канале архива.

Среди тех, кто откликнулся на призыв присоединиться к работе над созданием экспозиции нового музея в Пскове, стали сотрудники Государственного архива Российской Федерации.

Для музея переданы копии фотографий из альбома «Кровавые злодеяния немецко-фашистских захватчиков в Ленинградской и Псковской областях» за декабрь 1945 года, материалы о массовом истреблении военнопленных и мирных советских граждан в Дновском, Новоржевском, Новосельском, Стругокрасненском районах, обобщенные сведения, акт и списки фашистских преступников, виновных в совершении злодеяний на территории Псковской области, материалы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков над советскими гражданами и военнопленными в Островском районе, Порхове, Пскове, Великолукском, Идрицком, Невельском районах. Есть в перечне и заявления и протоколы опросов свидетелей об уничтожении немцами советских военнопленных в лагерях города Пскова, материалы расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков над советскими гражданами в Пскове, Псковском, Пушкиногорском районах.

Есть в этом перечне документов и те, что рассказывают о массовом истреблении немецко-фашистскими захватчиками советских детей в городе Риге и его окрестностях, а также в других городах и уездах Латвийской ССР.

«У посетителей музея появится возможность увидеть копии этих документов своими глазами, познакомиться с их содержанием в рамках формируемой экспозиции. Студенты и школьники смогут работать с ними при подготовке проектов об истории края, о Великой Отечественной войне. Мы выражаем искреннюю признательность своим коллегам из Государственного архива Российской Федерации за оказанную помощь в подборе документальных материалов для музея в Пскове», - отметила директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.