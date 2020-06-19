Музей оккупации региона может появиться в Псковской области

16:19, 19 июня 2020, ПАИ

В Псковской области может появиться Музей оккупации региона. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе посещения места поисковых работ на территории нацисткого концлагеря в Моглино.

По его словам, музей может появиться в подвале дома 3 на улице Ленина, где ранее была тюрьма гестапо.

Говоря о проекте «Без срока давности», Михаил Ведерников отметил, что впечатления у него, безусловно, ужасающие: «Когда начинал реализовываться проект, я ознакомился с документами, какие злодеяния творились и фашистами, и эстонскими полицаями здесь, в Псковской области, которая долго находилась под оккупацией. Когда читаешь эти строки, где убивали детей, беременных женщин и стариков. Конечно, очень важно найти сейчас и установить масштаб этих преступлений, личности погибших. Это не военные, мирные жители, которые выбрали осознанно сражаться с фашистами. Нужно всех установить, с почестями захоронить и делать памятные мемориалы, чтобы память сохранялась и передавалась».

Псковская область присоединилась к проекту поискового движения России «Без срока давности», инициатором которого стало Поисковое движение России, в июле 2019 года. Проект был презентован на молодежном форуме «Без границ» в Себежском районе 19 июля прошлого года.