Музей оккупации региона может появиться в Псковской области
В Псковской области может появиться Музей оккупации региона. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе посещения места поисковых работ на территории нацисткого концлагеря в Моглино.
По его словам, музей может появиться в подвале дома 3 на улице Ленина, где ранее была тюрьма гестапо.
Говоря о проекте «Без срока давности», Михаил Ведерников отметил, что впечатления у него, безусловно, ужасающие: «Когда начинал реализовываться проект, я ознакомился с документами, какие злодеяния творились и фашистами, и эстонскими полицаями здесь, в Псковской области, которая долго находилась под оккупацией. Когда читаешь эти строки, где убивали детей, беременных женщин и стариков. Конечно, очень важно найти сейчас и установить масштаб этих преступлений, личности погибших. Это не военные, мирные жители, которые выбрали осознанно сражаться с фашистами. Нужно всех установить, с почестями захоронить и делать памятные мемориалы, чтобы память сохранялась и передавалась».
Проект «Без срока давности» поможет рассказать о военных преступлениях нацистов на оккупированных территориях и увековечить память мирного населения, погибшего во время Великой Отечественной войн. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что задача проекта «Без срока давности» направлена на защиту исторической правды.
14-15 ноября 2019 года в Пскове прошла Вторая международная научно-практическая конференция, посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, где презентовали ряд рассекреченных документов УФСБ России по Псковской области о преступлениях против мирного населения немецко-фашистскими захватчиками.
Познакомиться с рассекреченными архивными документами о преступлениях против мирного населения, которые УФСБ России по Псковской области передало в Государственный архив региона, можно здесь >>>.
А к 22 июня текущего года в Псковской области будет выпущен сборник архивных материалов о судьбах тысяч жителей Советского Союза, посвящённый 75-летию Победы и проекту «Без срока давности».
Недавно стало известно, что документы о гибели 66 жителей деревни Гарниково Пожеревицкого района (в настоящее время Бежаницкий район) войдут в многотомник «Без срока давности».