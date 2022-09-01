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В День знаний студенты ПсковГУ провели экскурсию по вузу

Фото: ПсковГУ

Экскурсию «Университет создают люди» подготовили студенты института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ. Новый маршрут они представили сегодня, в День знаний, гостям вуза – губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и главе администрации города Пскова Борису Елкину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Ребята познакомили их с главным корпусом университета, а также рассказали, чем живёт образовательное учреждение сегодня и какими людьми гордится.

Начался маршрут с «Цифрового парка» – именно там происходит первая встреча абитуриентов с ПсковГУ. Здесь экскурсоводы кратко представили историю вуза, которая началась с 1932 года, когда на Псковской земле было открыто первое высшее учебное заведение – Псковский педагогический институт.

Затем участники встречи отправились на второй этаж корпуса – в научно-образовательную лабораторию «Социогуманитарная регионика». Здесь с 2020 года изучаются проблемы взаимодействия и взаимовлияния народов на территориях псковского приграничья. Учёные исследуют исторические, языковые и этнокультурные аспекты этого сложного взаимодействия. Результатом исследований являются книжные и электронные издания Псковского областного словаря с историческими данными, псковской сказки, воспоминаний жителей региона о Великой Отечественной войне.

Также присутствующие ознакомились с проектом, инициированным студентами, под названием «Читальный коридор». Здесь располагается баннер с QR-кодом на литературный календарь и выставка изданий, авторами которых являются преподаватели ПсковГУ.

Следующей экскурсионной точкой стала аудитория имени профессора Евгения Маймина. В 2021 году, когда в университете широко отмечался его столетний юбилей, ректор вуза Наталья Ильина высказала идею создания мемориальной аудитории в честь талантливого учёного и любимого многими поколениями студентов преподавателя. В феврале 2022 года эта идея была воплощена в жизнь. С тех пор здесь регулярно проходят научные мероприятия и творческие встречи студентов и школьников, учёных и литераторов. Первым в числе гостей был профессор Юрий Вяземский, автор и ведущий Всероссийской гуманитарной олимпиады для старшеклассников «Умницы и умники» на Первом канале.

Фото: ПсковГУ

Напомним, сегодня в университете проходят торжества, приуроченные к празднованию Дня знаний. В них принимают участие представители региональных и городских властей, профессорско-преподавательский состав и сотрудники ПсковГУ, студенты. Программой также запланирована работа интерактивных площадок в университетском сквере, которые познакомят горожан с жизнью вуза.

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